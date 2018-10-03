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حرائق في سوق بنغازي القديم

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اندلعت حرائق في السوق القديم بمنطقة سيدي يونس أدت إلى تصاعد الدخان الكثيف على المنطقة بالكامل، واحتاجت سيارات الإطفاء إلى 3 ساعات للتعامل مع الحريق

السوق المقسم من الداخل إلى عدة أجزاء منها ورشة سيارات كبيرة داخل مبنى السوق، كانت الخسائر فيه مادية فقط ولم تسجل أي حالة خسارة في الأرواح البشرية، وتمت المطالبة بفتح تحقيق في الواقعة

عدد من المؤسسات والهيئات شاركت في إخماد هذا الحريق منها هيئة السلامة الوطنية بنغازي، وشركة الخليج، بينما أشرف رئيس وحدة الإطفاء على إخماد الحريق بنفسه في مكان الحدث

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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