حرائق في سوق بنغازي القديم

اندلعت حرائق في السوق القديم بمنطقة سيدي يونس أدت إلى تصاعد الدخان الكثيف على المنطقة بالكامل، واحتاجت سيارات الإطفاء إلى 3 ساعات للتعامل مع الحريق

السوق المقسم من الداخل إلى عدة أجزاء منها ورشة سيارات كبيرة داخل مبنى السوق، كانت الخسائر فيه مادية فقط ولم تسجل أي حالة خسارة في الأرواح البشرية، وتمت المطالبة بفتح تحقيق في الواقعة

عدد من المؤسسات والهيئات شاركت في إخماد هذا الحريق منها هيئة السلامة الوطنية بنغازي، وشركة الخليج، بينما أشرف رئيس وحدة الإطفاء على إخماد الحريق بنفسه في مكان الحدث

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