وزير خارجية إيطاليا: المؤتمر الدولي حول ليبيا لن يخرج بإملاءات

شدد وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي على أن المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي ستستضيفه مدينة باليرمو، في 12-13 الشهر القادم، “لن يفرض آجالاً نهائية للانتخابات” في ليبيا، كما أنه لن “يملي مهاماً” توزع على المشاركين، بل سيكون “سانحة يتمكن خلالها الأشخاص المعنيون من وضع جدول أعمال مشترك وتحديد الخطوات” في مسار العملية السياسية في ليبيا.

وقال موافيرو، خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي الثلاثاء، “هدف المؤتمر يكمن في تسهيل الحوار… يبدو للوهلة الأولى هدفا متواضعا، ولكنه ليس الحد الأدنى عندما نفكِّر في الاشتباكات المسلحة في طرابلس. ليس الحد الأدنى إذا أردنا الإبقاء على مبدأ تقرير الشعب الليبي لمصيره بالكامل”. وأردف ” من المهم للغاية أن يكون هناك نهجاً شاملاً” لكل الليبيين.

ووفقا لرئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإن مؤتمر باليرمو سيستهدف “تحديد مراحل عملية تحقيق الاستقرار” في ليبيا. وأضاف “نود، إذا افترضنا تعذر إجراء الانتخابات وفق الموعد المتصور، تجنب تحديد آجال أخرى، ولكن تسليط الضوء على المراحل المختلفة التي ينبغي متابعتها للوصول إلى اللحظة الأساسية وهي الانتخابات” نفسها.

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