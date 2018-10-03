وزير الدولة بالخارجية الألمانية: نعم للانتخابات في ليبيا ولكن في الوقت المناسب

أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الألمانية، نيلز آنين إلى أن بلاده تشاطر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة بشأن موعد إجراء الانتخابات. وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة (لاستامبا) الإيطالية “نحن نعتقد أن على عاتق المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي باعتباره أقرب الجيران إلى ليبيا، تحمل مسؤولية ضمان اختيار المواطنين الليبيين لدستورهم وحكومتهم”.

وأردف “متى يحدث هذا؟ يجب علينا أن نكون واقعيين للغاية: الوضع لا يزال هشا إلى حد كبير، كما أظهرت ذلك الاشتباكات القوية في الأسابيع الأخيرة” جنوبي العاصمة طرابلس.

وذكر وزير الدولة الألماني، المسؤول عن الملف الليبي في حكومة بلاده، أن “نجاح جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في الوساطة تبرز أيضًا أنه بوسع المجتمع الدولي المساهمة في تحقيق المصالحة في ليبيا”.

وعلى المستوى الأوروبي، قال آنين “إذا تحدثنا بصوت واحد أنه: لا يمكن أن تبقى ليبيا بدون انتخابات، لكن التصويت المبكر قد يقف حاجزا أمام العملية السياسية. لذلك نحن نؤيد موقف غسان سلامه: نعم للاقتراع في ليبيا، لكننا نعتقد أيضا أننا بحاجة إلى التفكير حول متى سيكون الوقت مناسبا” لإجراء هذه الانتخابات.

وبشأن المؤتمر الدولي الذي تنوي الحكومة الإيطالية تنظيمه منتصف الشهر القادم، وفيما إذا كان سيخرج بنتائج إيجابية، أم يتعين تنظيمه في ليبيا لإشراك المزيد من الجهات الفاعلة هناك، قال المسؤول الألماني “أين تنعقد المفاوضات؟ هذا أمر ثانوي. لقد نُظِمت اجتماعات في الماضي بشأن ليبيا وعُقِدت عليها الكثير من الآمال، لكن لم تحقق نتائج كبيرة. ألمانيا على الاستعداد لبذل جهد بحيث تتحدث الدول الأوروبية بصوت واحد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية