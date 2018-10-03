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«الصديق الصور» يبحث مع داخلية الوفاق أوضاع المتهمين في السجون

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

بحث رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور، أوضاع المتهمين والمقبوض عليهم من قبل قوة الردع الخاصة و الأجهزة الأمنية الأخرى.

واتفق الجانبان، خلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير أمن طرابلس ومدير إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية،- اتفقا على – تشكيل لجنة من قبل مأموري الضبط القضائي والتابعين لوزارة الداخلية وجهاز المباحث الجنائية و التي تقضي بسرعة إحالة محاضر الاستدلالات مع الأشخاص الموقوفين التى أثبتت فيها تلك الوقائع والعمل على إستيفاء التحقيق معهم  من قبل مراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى وإحالتهم لمكتب النائب العام .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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