بحث رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور، أوضاع المتهمين والمقبوض عليهم من قبل قوة الردع الخاصة و الأجهزة الأمنية الأخرى.

واتفق الجانبان، خلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير أمن طرابلس ومدير إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية،- اتفقا على – تشكيل لجنة من قبل مأموري الضبط القضائي والتابعين لوزارة الداخلية وجهاز المباحث الجنائية و التي تقضي بسرعة إحالة محاضر الاستدلالات مع الأشخاص الموقوفين التى أثبتت فيها تلك الوقائع والعمل على إستيفاء التحقيق معهم من قبل مراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى وإحالتهم لمكتب النائب العام .

The post «الصديق الصور» يبحث مع داخلية الوفاق أوضاع المتهمين في السجون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية