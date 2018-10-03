مؤتمر باليرمو لن يفرض آجالاً للانتخابات الليبية

أكد وزير الخارجية الإيطالي ” اينزو موافيرو ميلانيزي ” أنّ الموتمر الدولي حول ليبيا، المزمع انعقاده في باليرمو الشهر المقبل، لن يفرض آجالاً نهائية للانتخابات، ولن يُملي مهاماً على أحد.

وأوضح خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الثلاثاء، أنَّ المؤتمر سيكون فرصة كبيرة يتمكن خلالها المعنيين من تنظيم جدول أعمال مشترك، يحدد خطوات العملية السياسية في ليبيا ومسارها، وأن الهدف من المؤتمر تسهيل الحوار.

وشدد موافيرو على ضرورة المحافظة على مبدأ تقرير الشعب الليبي لمصيره، ليكون نهجاً شاملاً لكل الليبيين.

من جانبه أكّد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنّ مؤتمر باليرمو يهدف إلى تحديد مراحل عملية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ويسعى إلى تجنب تحديد آجال أخرى للانتخابات في حال تعذَّرَ إجراؤها في الموعد المقترح .

وأشار إلى أنّ المؤتمر سيبيّنُ المراحل التي ينبغي متابعتها لتحقيق الهدف الأساسي، وهو الانتخابات.

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