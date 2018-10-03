وزير ألماني: موقف أوروبي موحد تجاه ليبيا للتقريب بين إيطاليا وفرنسا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الألمانية، نيلز آنين، إن أهمية تبني موقف أوروبي موحد حيال الأزمة الليبية لتقريب المسافة في وجهات النظر بين باريس وروما.

وأضاف، في معرض إجابته على سؤال بهذا الصدد خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة (لاستامبا) الايطالية “أنا واثق تماماً من ذلك. نحن نعتزم المساعدة في تحديد موقف موحد لتجاوز الأزمة الليبية”.

ووصف وزير الدولة الألماني فرنسا وإيطاليا بـ””لدولتين اللتين على معرفة بليبيا وتمتلكان خبرة في إدارة الحوار معها. هذا، وحده، إيجابي ومفيد”.

وقال “المبادرات، التي بدأت تظهر في إيطاليا والتزام الحكومة بالرغبة في التنسيق حتى مع فرنسا، هي بالتأكيد مدعاة للترحيب والرضا”.

وفي رد على سؤال حول شكل المساهمة الملموسة التي يمكن أن تقدمها ألمانيا بشأن الأزمة الليبية، أجاب “نحن في كل هذا الوقت لم نظل نراقب فقط . ألمانيا لديها خبرة في إجراءات تحقيق الاستقرار والتوسط لتجنب النزاعات. لهذا السبب، أعتقد أن هناك العديد من الأشياء الملموسة التي يمكننا القيام بها على الفور، ولكن لا يوجد حل بدون مشاركة الجهات الإقليمية الأخرى. بهذا المعنى، فإن المحادثات بين ألمانيا ومصر مثمرة للغاية”.

آكي

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