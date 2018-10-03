قوة حماية طرابلس تعلن موعد البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية

ليبيا – أعلنت ما يعرف بـ”قوة حماية طرابلس” أن الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ستبدأ في الاسبوع القادم وسيتم تسليم كل المقرات بناء على ما تم الاتفاق عليه ضمن خطة أتفاق الزاوية.

قوة حماية طرابلس التابعة لداخلية الوفاق كانت قد أعلنت صباح اليوم عبر صفحتها على الفيسبوك بقبولها تسليم المقرات للجهات الرسمية .

يذكر أن قوة حماية طرابلس والتي تم الأعلان عنها في بيان صدر في 17 من شهر سبتمبر الماضي مشكلة من قوة الردع الخاصة بامرة عبدالرؤوف كارة وكتيبة النواصي بامرة مصطفى قدور وكتيبة ثوار طرابلس بامرة هيثم التاجوري وقوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم بامرة عبدالغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” وكتيبة 301 بقيادة عبدالسلام زوبي وكتيبة الضمان تاجوراء .

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