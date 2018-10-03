الشيباني: لم يصلنا إخطار بفتح اعتماد لنا، ودورنا الآن رقابي فقط

أكد مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، الأربعاء، عدم وصول أي إخطار للصندوق بخصوص فتح اعتمادات بقيمة 135 مليونًا حتى الآن.

وأوضح الشيباني، في تصريح للرائد، أن الصندوق سيرجع إلى صلب عمله الأصلي، وهو تحديد أسعار السلع في السوق ومراقبتها، بعد تحديد سعر الدولار بالمصارف.

ولفت الشيباني إلى أن الصندوق يسعى إلى إيجاد توازن بين أسعار التكلفة الحقيقية للسلع والأسعار المرتفعة التي يضعها التجار، مضيفًا أنهم سيتدخلون في حال ضبط أي مخالفة للأسعار.

وفي سياق متصل، أشار الشيباني إلى أن الصندوق مضطر إلى إعادة النظر في تعاقداته السابقة لتوريد سلة غذائية للمواطنين، مبينًا أن السعر الجديد للنقد الأجنبي لن يتوافق مع رصيد الصندوق المالي.

وأوضح مدير الصندوق أنه كان يسعى إلى توفير 7 سلع أساسية بقيمة 210 ملايين دولار بسعر الصرف القديم قبل تعديله، ولكنه الآن سيضطر إلى تقليل أنواع السلع بعد تحديد سعر صرف جديد بقيمة 3.90 دنانير للدولار الواحد.

يُذكر أن صندوق موازنة الأسعار طالب مصرف ليبيا المركزي قبل إعلان حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بالموافقة على فتح اعتمادات مستندية للصندوق لتوفير سلة غذائية للمواطن بسعر التكلفة.

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