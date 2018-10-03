كلية التّقنية الطبيّة تجري امتحانات القبول للطلبة الجدد

بنغازي 03 أكتوبر 2018 (وال) – أجرت كلية العلوم الطبية التقنية في جامعة بنغازي،صباح يوم أمس الثلاثاء الامتحان التقييمي للطلبة الجدد .

و أفاد _مركز الإنتاج الإعلامي في جامعة بنغازي_ أن مسجل كلية العلوم الطبية “أحمد عبد الله العنيزي” قال : بأن عدد المتقدمين للامتحان التقييمي ،بلغ حوالي 630 طالباً وطالبة من بينهم 35 وافدًا .

و أضاف العنيزي أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للطلبة، بعد ظهور نتيجة الامتحان التحريري في الأسبوع المقبل.

مشيرًا إلى أن كلية العلوم الطبية التقنية، بجامعة بنغازي تقبل الطلبة المتحصلين على نسبة 75% وما فوق في شهادة الثانوية العامة. (وال – بنغازي) أ / هــ ع

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