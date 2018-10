« موازنة الأسعار» تنفي وصول أية إخطارات لفتح الاعتمادات

أكد مدير صندوق موازنة الأسعار، جمال الشيباني، اليوم الأربعاء، عدم وصول أي إخطار للصندوق بخصوص فتح اعتمادات بقيمة 135 مليونًا حتى الآن.

وأشار الشيباني، في تصريحات صحافية، أن الصندوق يسعى الآن إلى تحديد أسعار السلع في السوق ومراقبتها، بعد تحديد سعر الدولار بالمصارف، لافتا إلى كونه بات مضطرا لإعادة النظر في تعاقداته السابقة لتوريد سلة غذائية للمواطنين، مبينًا أن السعر الجديد للنقد الأجنبي لن يتوافق مع رصيد الصندوق المالي. .

ولفت الشيباني إلى أن الصندوق يسعى إلى إيجاد توازن بين أسعار التكلفة الحقيقية للسلع والأسعار المرتفعة التي يضعها التجار، مضيفًا أنهم سيتدخلون في حال ضبط أي مخالفة للأسعار.

وأوضح الشيباني، أنه كان يسعى إلى توفير 7 سلع أساسية بقيمة 210 ملايين دولار بسعر الصرف القديم قبل تعديله، ولكنه الآن سيضطر إلى تقليل أنواع السلع بعد تحديد سعر صرف جديد بقيمة 3.90 دنانير للدولار الواحد.

