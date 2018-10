لجنة الأزمة بالوفاق تدعو المواطنين للحصول على العملة الأجنبية

قالت الناطقة باسم لجنة الأزمة بحكومة الوفاق الوطني هند شوبار، إن 15% من أرباب الأسر لم يتقدموا للحصول على مستحقاتهم من العملة الأجنبية الماضية (400 دولار).

ودعت شوبار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، المواطنين بتقديم طلباتهم ، مؤكدة بأنه يجرى الآن تفعيل المنظومة وستُقبل المعاملات قريباً.

جدير بالذكر أن المصرف المركزي أعلن بأن منظومة بيع النقد الاجنبي بدأت الاثنين الماضي ، مطالباً المصارف التجارية بالعمل بالآلية المتفق عليها لبيع النقد الاجنبي عن طريق الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية والبطاقات المصرفية للمواطنين.

