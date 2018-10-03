المؤسسة الوطنية للنفط تشارك في ورشة عمل في لندن حول تطوير قطاع النفط

شارك فريق من المؤسسة الوطنية للنفط الاثنين الأول من اكتوبر في ورشة عمل حول ” المشاريع التنموية -الاقتصادية منها والتقنية – للصناعات النفطية والبتروكيميائية ومشاريع التكرير ” التي نظمتها شركتي هيونداي و وود في لندن.

وقد قدمت شركتا هيونداي و وود عروضا عن نشاطاتهما في مجال الدراسات والتصاميم الهندسية وتنفيذ مشروعات التصنيع وإمكانية الاستفادة منها في تطوير الصناعات النفطية في ليبيا كما تطرّقت شركة وود إلى البحوث والتوقعات المتعلقة بالسوق، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية للتصنيع والمشاريع البتروكيميائية.

وقد قامت المؤسسة الوطنية للنفط سابقا بوضع استراتيجية عامة للصناعات النفطية في ليبيا مع استعراض كيفية زيادة العائد الاقتصادي من كل برميل من النفط بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. إلا أن هذا المخطط يبقى معلقاً منذ عام 2014 بسبب الانقسامات السياسية في البلاد وعدم توفير الميزانيات المطلوبة. وتمثل ورشة العمل هذه انطلاقة جديدة للمشروعات المقترحة في الاستراتيجية العامة.

الوفد المشارك كان برئاسة رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعضوية عضو مجلس الادارة للتصنيع والتخطيط والحاسب الآلي ورئيس لجنة ادارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وانتاج وتصنيع النفط والغاز، ولجنة الادارة للعمليات بشركة الزاوية لتكرير النفط، ورئيس لجنة تطوير الصناعات النفطية، ومستشار مجلس الادارة.

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