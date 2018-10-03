الصحة: حمى “الشيكونغونيا” بالسودان لا تمثل تهديدا لليبيا

قال رئيس قسم الرصد والتقصي بمركز مكافحة الأمراض رمضان عصمان، إن تسجيل حالات مصابة بمرض “الشيكونغونيا” في ولاية “كسلا” السودانية، لا يشكل تهديدًا على حياة المواطنين في ليبيا.

وأوضح عصمان، حسب صفحة وزارة الصحة، الثلاثاء، أن العدوى تنتقل عبر نوع معين من البعوض، مؤكدا أنهم سيتخذون إجراءات احترازية لمنع انتشار المرض في ليبيا.

يذكر أن وزارة الصحة السودانية أعلنت، في 10 من سبتمبر الماضي، أن الحمى المنتشرة بولاية “كسلا” هي حمى “الشيكونغونيا”، وبلغت حالات الإصابة بها 6250 حالة، دون تسجيل أي وفيات.

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