مدير«الثورة المركزي» يبحث إمكانية التعاون مع المراكز الطبية ببنغازي

قام مدير مستشفى الثورة المركزي الدكتور محمد التريكي بزيارة إلى مدينة بنغازي، وذلك لبحث إمكانية التعاون مع عدد من الأطباء خلال الفترة المقبلة.

وجرى خلال هذه الزيارة الاتفاق مع الدكتور سليمان نشاد مدير عام مستشفى العيون بنغازي ،للحضور لمستشفى الثورة رفقة طاقم طبي متكامل وإجراء عدد من الكشوفات والعمليات الجراحية ، كما شملت الزيارة أيضآ اتفاق أجراه مدير مستشفى الثورة مع مدير مركز بنغازي الطبي الدكتور عبد الكريم القبايلي، لتبادل الخبرات وتنسيق الزيارات للأطباء فيما يتعلق بالأنف والأذن والحنجرة، للبدء قريبآ بعمليات زراعة القوقعه:

وفي ختام الزيارة عقد مدير مستشفى الثورة مع مدير جهاز الإمداد الطبي الدكتور صالح الاوجلي و مدير إمداد المنطقة الشرقية الدكتور محمود بوغزيل اجتماع تم خلاله مناقشة سبل توفير مستلزمات القسطرة القلبية ، وأدوية الأورام ، وعدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالإمداد الطبي .

يذكر أن مدير مستشفى الثورة المركزي قد افتتح الشهر الماضي عدد من الأقسام الجديدة كقسم القسطرة القلبية وقسم الأورام وقسم عمليات للعيون والأنف والأذن والحنجرة وقسم الأشعة .

