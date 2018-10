«الرقابة الإدارية» تستعرض مشكلة نقص المياه مع «الوطنية للموارد المائية»

المتوسط:

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية، وحضر الاجتماع أحد المهندسين بالمكتب الاستشاري التابع للمؤسسة، وكذلك مدير عام إدارة الرقابة على الهيئات والشركات.

وتناول الاجتماع مشكلة نقص المياه في بعض المناطق وتعثر استكمال بعض المشاريع والتي تساهم في حل مشكلة تلك المناطق.

واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية والمهندس المختص من المكتب الإستشاري المشاريع المتوقفة والتي تم التعاقد عليها لحل مشكلة المياه في المنطقة الممتدة من خزان المقزحة إلى مدينة المرج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بأن هذا المشروع من المستهدف أن يضخ 40.000 ألف متر مكعب يوميًا منها 20.000 للمناطق من المقزحة إلي الأبيار و20.000 إلى مدينة المرج، وان هذا المشروع في المرحلة الأولي تم انجاز نسبة 86% منه والشركة المتعاقدة مستعدة لاستكمال المشروع، والمرحلة الثانية مسافتها 15 كم يحتاج لتعاقد وتخصيص مبالغ مالية للبدء في تنفيذه.

