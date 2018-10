«السراج» يشارك في المؤتمر السنوي للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي

المتوسط:

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الأربعاء، في المؤتمر السنوي للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي، بأحد فنادق العاصمة طرابلس.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر فيس بوك، أن المؤتمر شارك فيه وزراء التخطيط والصحة والتعليم، ومدير المركز د. سمير صقر، وعدد من مسؤولي وخبراء قطاع الصحة.

وألقى «السراج» كلمة أمام المؤتمر، أشار خلالها إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها النظام الصحي، والتي وصفها بالتحديات المعقدة، مؤكداً ثقته في كفاءة الخبرات الليبية.

وقال: «نحن على ثقة بأننا وبجهد جماعي قادرون على تطوير النظام الصحي وضمان جودة مخرجاته».

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، بأن وضع الخطط هو مرحلة هامة، لكن لا معنى لها، إذا لم يتبعها التنفيذ، الذي له متطلبات من بينها التمويل، والعمل جماعي إضافة للوقت الذي يستغرقه إعادة تأهيل المؤسسات الصحية، وقبل ذلك وبعده أن يستتب الأمن.

وأضاف، أنه رغم صعوبة الظرف إلا أن خطوات إيجابية عديدة تحققت خلال عام على طريق تنفيذ برنامج الإصلاح، بفضل التنسيق وتضافر الجهود، والتفكير خارج الصندوق، بالتوجه نحو مصادر تمويل بديلة.

