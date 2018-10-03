فحيمة: الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على آلية تشكيل مجلس رئاسي جديد

قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة الثلاثاء، إن لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة اتفقوا على آلية لإعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد، مشيرا إلى أنهم في في انتظار التوقيتات التي سيباشر فيها المجلسين باختيار الأسماء.

وأوضح فحيمة في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن الهدف هو إقرار مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية محدودة المهام وقصيرة العمر يتركز عملها على الإعداد للانتخابات وتوفير الظروف المناسبة لإجرائها.

واستبعد فحيمة إجراء الانتخابات المعلن عنها في باريس نهاية العالم الحالي؛ بسبب “عدم إيجاد الأساس الدستوري “لها.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد، صرح للرائد السبت، أن مجلس النواب اقترح أن تكون آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد أن يتوافق أعضاء كل إقليم من المجلسين على ممثل لهم في الرئاسي، مؤكدا أن غالبية أعضاء مجلس الدولة يرفضون فكرة اختيار الرئاسي بهذه الطريقة.

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