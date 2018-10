المتوسط:

شارك وفد من مصلحة المطارات في فعاليات القمة العالمية لاستدامة الطيران المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 2 إلى 3 من شهر أكتوبر 2018.

مصلحة الطيران أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أنع سيتم خلال القمة مناقشة سبل التطوير والتنمية المستدامة في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي عالمياً وبمشاركة نخبة من خبراء العالم والمختصين في ها المجال.

