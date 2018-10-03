البعثة الأممية توثق 18 وفاة و 22 إصابة في صفوف المدنيين خلال شهر سبتمبر

ليبيا – وثقت البعثة الأممية في الفترة الممتدة من 1 إلى 31 سبتمبر عدد الخسائر في ليبيا والتي بلغت 40 ضحية في صفوف المدنيين منهم 18 حالة وفاة و22 إصابة وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد.

البعثة الاممية أشارت بحسب موقعها الرسمي إلى أنه يُعتقد أن العدد الفعلي للخسائر في صفوف المدنيين أعلى من ذلك، مؤكدةً على أنها تواصل سعيها للتأكد فيما إذا كان هنالك المزيد من الضحايا المدنيين في طرابلس.

وقد نجمت معظم الإصابات في صفوف المدنيين عن عمليات القصف ومنهم 8قتلى و16 إصابة تلتها عمليات إطلاق النار راح ضحيتها 8 قتلى بالإضافة لمخلفات الحرب غير المنفجرة التي تسببت بفتل شخص، لافتةً إلى أنه لم يتسنّ تحديد الأسباب الدقيقة لوفاة و لـ6 إصابات أخرى.

ووثقت البعثة وقوع اصابات في صفوف المدنيين في طرابلس حيث سجلت (16 قتيلاً و22 حالة إصابة بجروح) وبنغازي (مقتل شخص واحد) و ورشفانة ( مقتل شخص واحد) كما لقي 57 مقاتلاً مصرعهم أثناء الاشتباكات في طرابلس.

البعثة سجلت أيضاً وقوع 7 إصابات أخرى جراء انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في درنة وبنغازي وسبها والزاوية.

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