أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن إعادة بناء برج خط جنوب الهضبة الشرق جهد 220 ك.ف بطريق المطار.

وأوضح الحساب الرسمي للشركة العامة للكهرباء، عبر فيس بوك، أن هذا البرج كان قد تعرض للانهيار نتيجة الاشتباكات التي شهدتها جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة أنه جاري العمل على صيانة الأبراج المتضررة رقم ( 11و12) من قبل شركة المشروعات الكهربائية.

