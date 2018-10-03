تعرف على أهم ماجاء بالمؤتمر الصحفي للناطق باسم الجيش الوطني

العنوان-بنغازي

قال الناطق الرسمي بإسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري إنه لاتوجد جبهات عاملة لدى القوات المسلحة حاليا وأن ماتشهده ليبيا حاليا ليست سوى عمليات أمنية وليست عسكرية تدار من قبل غرفة درنة المنية وغرفة عمليات عمر المختار .

واشاد المسماري بما تقوم به كتيبة سبل السلام بالكفرة من تصدي لعمليات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود في الجنوب والتصدي للعصابات التشادية المسلحة التي تحاول السيطرة على المنطقة الممتدة بين الحدود الليبية مع تشاد والسودان ومصر وكان آخر هذه العمليات الاشتباك مع مجموعة مسلحة مكونة من تسع سيارات كانت متوجهة لمنطقة الجغبوب تمكنت خلالها من قتل سبعة عناصر تابعين للعصابات التشادية .

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