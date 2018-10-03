الإعلام الإيطالي: دور روسي مفترض لإقناع حفتر بالمشاركة في مؤتمر باليرمو

رأت وسائل إعلام إيطالية، أن حضور اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مؤتمر باليرمو (صقلية) الدولي حول ليبيا الذي سيعقد في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر القادم، يعتمد على إقناع روسيا لحفتر بالمشاركة، بحسب ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي قد كشف، خلال إحاطة أمام مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، عن اهتمام أبداه حفتر، بشأن المؤتمر، ولكنه لم يؤكد تحول هذه الاهتمام إلى مشاركة فعلية فيه.

وكتبت النسخة الإيطالية لموقع “هافينغتون بوست” مقالاً جاء بعنوان “نجاح المؤتمر الدولي الإيطالي حول ليبيا بيد الرئيس بوتين”، ونوه كاتب المقال إلى زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت لاحق من الشهر الجاري إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، والتي يسبقها اجتماع في موسكو الإثنين المقبل بين رئيسي دبلوماسية البلدين.

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، خلال إحاطته أمام مجلس الشيوخ، أنه سيزور موسكو يوم الإثنين المقبل لملاقاة نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن النقاش سيتطرق أيضا إلى الأزمة الليبية، وفق ما ذكرت وكالة آكي.

يشار إلى أن إيطاليا قد أعلنت أن المؤتمر الدولي حول ليبيا ستستضيفه مدينة باليرمو الإيطالية في يومي 12 و13 من شهر نوفمبر المقبل.

وستشارك في المؤتمر عدة دول من بينها مصر وتركيا والإمارات وقطر وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمغرب وتونس وبريطانيا وكندا وتشاد والجزائر والصين والأردن ومالطا، إضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

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