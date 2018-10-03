اعتصام المعلمين… هل يعرقل بداية العام الدرسي الجديد؟

مع بداية كل عام دراسي جديد تلوح نقابة المعلمين على مستوى البلاد باعتصام مفتوح احتجاجا على عدم تلبية مطالبها، وبدورها ترد وزارة التعليم أنها لبت العديد من طلبات المعلمين، في حين اعتبرت أن بعض الطلبات تحتاج لسن قانون من الجهة التشريعية.

وبعد عدة مطالبات من المعلمين، والتي وصل أثرها إلى تعطل الدراسة، وتأجيل موعد بداية العام الدراسي الماضي أقر المجلس الرئاسي في يناير الماضي برنامج التأمين الصحي للمعلمين، ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن .

وما زالت هناك مشكلة مستمرة تلازم وزارة التعليم، وهي توفير الكتاب المدرسي في موعده، فالأعوام الماضية بدأت بنقص واضح في توفر الكتاب المدرسي، كما شرعت الوزارة بإصلاحات في الهيكل الوظيفي للمعلمين، حيث اختبرت مستوى المعلم وذلك بإجراء اختبار المفاضلة لمعرفة المستوى المطلوب للمعلم.

الدراسة في موعدها

وأكد الناطق باسم وزارة بالتعليم رمضان الغضوي أن الدراسة ستبدأ في موعدها الذي أعلنته الوزارة في السابع من أكتوبر الحالي ، دون أي تأجيل أو تأخير.

وأوضح الغضوي، في تصريح للرائد، أن الوزارة ساعية في تنفيذ مطالب المعلمين، مؤكدًا أنها صرفت علاوة الحصة للمعلم في أكثر من 20 مراقبة تعليم حتى الآن.

وأضاف الغضوي أن مجلس النواب صوت في جلسته على تشكيل لجنة لدراسة مطالب المعلمين، لافتًا إلى أن عمل اللجنة المشكلة استغرق وقتًا طويلًا، ولم تقدّم مقترحًا للوزارة.

النقابة تعلن الاعتصام

في المقابل أكد عضو النقابة العامة للمعلمين علي السلامي، أن النقابة أعلنت دخولها اعتصامًا يستمر إلى 4 من نوفمبر القادم؛ لعدم تلبية الجهات المسؤولة لمطالبهم.

السلامي أوضح في تصريح للرائد، أنهم متمسكون بإصدار قانون للمعلمين، مؤكدًا أن مجلس النواب وَعَد بعقد جلسة الأسبوع المقبل؛ لمناقشة هذه المسألة.

علاوة وانفراج

من جانبها أصدر وزارة المالية أسامة حماد تعليماته للإدارات المختصة في الوزارة، بصرف علاوة الحصة للمعلمين مع مرتبات شهر سبتمبر الماضي.

و في سياق متصل أكد وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” أن لجنة المرتبات بديوان المحاسبة أفرجت عن عقود المعلمين المتعثرة للعامين 2014/2013 .

وأوضح الوكيل في تصريح له بأن الإفراج شمل عقود معلمي بلديات (نسمة – مزدة -القرضة -أبوسليم -الرحيبات ، القريات – العجيلات – براك الشاطئ- القربوللي -الشقيقة -البريقة – الجغبوب – الجفرة).

الكتب في الميناء

أكدت إدارة المناهج التعليمية، أن الكتاب المدرسي متوفر، وأنها أنهت جميع التعاقدات مع الشركات المتفق معها لطباعة الكتب وشحنها، وهي في ميناء طرابلس البحري، موضحة أن الاشتباكات الاخيرة في طرابلس حالت دون إخراج الحاويات الواصلة ميناء طرابلس في مواعيدها وتوزيعها حسب الخطة الموضوعة. مبينا أن عددها يقارب 250 حاوية لمختلف المناهج التعليمية.

وأشار مدير إدارة المناهج الطاهر الحبيب خلال تعميم تحصلت الرائد على نسخة منه، إلى أن الإدارة بادرت بتوزيع الأرصدة المتبقية بالمخازن التعليمية، مؤكدا وصولها إلى مختلف المناطق الليبية

تقييم الأداء

وحول برنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمي أفاد الناطق باسم وزارة التعليم رمضان الغضوي أن المعلمين الرافضين لأداء الامتحان التقييمي سيمنعون من البرامج التدريبية وسيحالون إلى أقسام الاحتياط العام.

وبين الغضوي في تصريح للرائد أن المعلمين الممتنعين عن دخول الامتحان لن يكونوا ضمن قائمة المعلمين الذين ستصرف لهم وزارة المالية علاوات الحصص، مبينا أن الوزارة لديها مستوى فعلي مطلوب للمعلم ولابد من مقارنته بالجانب المعرفي والمهارى لديه.

قصور وغياب رؤية استراتيجية

ومن جهة أخرى أوضح ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام 2017حول وزارة التعليم أن وزارة التعليم قاصرة في العمل على تكوين قاعدة بيانات خاصة بأعداد الطلبة حسـب نوع التعليم والفئة العمرية وأماكن تعليمهم بالمؤسسات الحكومية التابعة للوزارة المعنية بتقديم الخدمات التعليمية.

الديوان أكد في تقريره غياب الرؤية الاستراتيجية لدى وزارة التعليم؛ لعدم اضطلاعها بمسؤولياتها بتسخير كافة إمكانياتها لإعادة تقيـيم سياسة إدارة القطاع مـن خلال وضع خارطة طريق تعمل علـى الرفع مـن جـودة التعليم وتصحيح مساره بخلق عنصر بشري واعٍ ومتعلم ومثقف يرقى لأسس مسـتوى طموحات البلاد على جميع الصعد واللحاق بركب الحضارة.

وكشف الديوان في تقريره عن إغفال العمل على إنشاء بيئة ومناخ علمي يشجع على الابتكار والتطوير، مـن خـلال وضـع نظم ومحفزات مادية ومعنوية تنمي الـروح الإبداعية للطلبـة والمعلميي البارزين في ممارستهم للعملية التربوية والتعليمية.

وتنحصر مطالب المعلمين في الحصول على تأمين صحي، وزيادة مرتباتهم، وإصدار قانون للمعلمين أسوة بموظفي القطاعات الأخرى، فدخلت نقابة معلمي ليبيا اعتصامًا مفتوحًا الأعوام الماضية ثم عُلّق بعد وعود بالموافقة على مطالبهم.

ويبقى السؤال على من تقع المسؤولية في إصلاح التعليم؟ هذا الصرح الذي بصلاحه ينصلح كل شيء.

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