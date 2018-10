المسماري : درنة تشهد عمليات أمنية فقط وليست عسكرية

المتوسط:

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العَربية، العميد أحمد المسماري، إن كافة العمليات العسكرية للقوات المسلحة متوقفة في كافة المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة القوات .

وذكر المسماري – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء من مدينة بنغازي – أن ما تشهده ليبيا حاليا في مدينة درنة، ليست سوى عمليات أمنية، وليست عسكرية، تدار من قبل غرفة درنة الأمنية، وغرفة عمليات عمر المختار .

وأشاد المسماري بما تقوم به كتيبة سبل السلام بالكفرة من تصدي لعمليات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود في الجنوب والتصدي للعصابات التشادية المسلحة التي تحاول السيطرة على المنطقة الممتدة بين الحدود الليبية مع تشاد والسودان ومصر .

وأشار إلى أن آخر العمليات العسكرية في الجنوب كانت مع مجموعة مسلحة مكونة من تسع سيارات في طريق الجغبوب تمكنت خلالها من قتل سبعة عناصر تابعين للعصابات التشادية.

