دبلوماسي أميركي: دور قيادي لإيطاليا في ليبيا

قال السفير الأميركي لدى إيطاليا لويس أيزنبرغ، إن إيطاليا لها دور استراتيجي في العمل الدبلوماسي لإعادة الاستقرار في ليبيا.

وأضاف أيزنبرغ أنه لا يوجد تأكيد لديه حول مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المؤتمر الذي تعتزم إيطاليا تنظيمه يومي 12 و13 نوفمبر في صقلية، معربا عن أمله في حضور ترامب.

وأكد أن الدور القيادي لإيطاليا أكدته حقيقة أن المؤتمر الدولي بشأن ليبيا سيعقد على أراضيها، مبينا أن روما تُحاول جمع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل للأزمة الليبية، معتبرا أن نقطة الانطلاق هي تطبيق خطة الأمم المتحدة للسلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية