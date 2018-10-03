الثني يمهل كافة الشركات والأجهزة العاملة في مطار بنينا أسبوعان لضبط الأمن

أخبار ليبيا 24 – خاص

أمهل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني كافة الشركات والأجهزة العاملة في مطار بنينا الدولي مدة أسبوعان لضبط الأمن وتنظيم العمل بالمطار، وإلا سيتم نقل جميع الرحلات إلى مطار الأبرق الدولي، شرق مدينة البيضاء .

وقال الثني اليوم الأربعاء إنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية في مطار بنينا الدولي ببنغازي في بحر أسبوع من الآن فإن الرحلات المحلية والدولية ستعود إلى مطار الأبرق .

وأوضح لقد أصدرنا تعليماتنا لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق مجدداً في حال لم تستقم الأمور في مطار بنينا .

وطالب رئيس الحكومة أهالي وحكماء وعقلاء منطقة بنينا ومدينة بنغازي لوضع حد لما يحدث هناك ومساندة قوى الأمن في حماية المطار، ومنع الفساد الذي يحدث من خلاله تلاعب في آليات سفر الموطنين .

وحث دولته على ضرورة الاهتمام بمنافذ البلاد وملف الهجرة غير الشرعية لافتاً إلى أن مطار بنينا الدولي ببنغازي يعاني من سوء الإدارة والفساد بما يعطل مصالح الناس.

ومن جهته، عقب مدير الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا أسامة بن منصور، أنه اقترح نقل جميع الرحلات إلى مطار الأبرق الدولي قبل سنة من الآن، ولكن لا مجيب آنذاك .

وقال بن منصور “نجدد المطالبة لجميع الشركات والأجهزة بالنظر بجدية إلى نفسها وتفقد موظفيها وإبعاد الفاسدين منهم، وأن يضعوا نصب أعينهم الدماء التي سالت على أعتاب المطار دفاعاً عنه.

ووصف موضوع التخبط الواقع في المطار بالخطير و”المؤامرة” من أطراف قد تكون غير مرئية، حسب وصفه .

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