الخدمات الصحية بطرابلس تحدد مواعيد الكشف الصحي للطلاب

حددت إدارة الخدمات الصحية بطرابلس، الأربعاء 9 من الشهر الجاري موعدا للكشف الصحي لتلاميذ الصف الاول الإعدادي والثانوي بينما حددت 14 من نفس الشهر موعدا لتلاميذ الصف الاول الابتدائي .