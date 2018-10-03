الخدمات الصحية بطرابلس تحدد مواعيد الكشف الصحي للطلاب

حددت إدارة الخدمات الصحية بطرابلس، الأربعاء 9 من الشهر الجاري موعدا للكشف الصحي لتلاميذ الصف الاول الإعدادي والثانوي بينما حددت 14 من نفس الشهر موعدا لتلاميذ الصف الاول الابتدائي .
واشترطت الإدارة وفق صفحتها الرسمية أن يكون التلاميذ المستهدفين لدخول الصف الأول الابتدائي من مواليد 1 / 1 / 2012 الي غاية 31 / 12 / 2012.
وناقشت الإدارة في اجتماع عقدته الاستعدادات والترتيبات للكشف الصحي المدرسي وتوفير التطعيمات المخصصة للبرنامج الوطني للصحة المدرسية وتوفير كافة المستلزمات من بطاقات و سجلات القيد المطلوبة.
يذكر أن وزارة التعليم بحكومة حددت بدء الدراسة للعام الدراسي 2018-2019 في السابع من الشهر الحالي.
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