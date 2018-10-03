المسماري : ماتشهده ليبيا عمليات أمنية وليست عسكرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المُتحدث الرّسمي باسم القيادة العَامة للقوات المُسلحة العَربية الليبية عميد أحمد المسماري إن كافة العمليات العسكرية لقوات الجيش توقفت .

وأوضح المسماري – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء من مدينة بنغازي – أنه لاتوجد جبهات عاملة لدى القوات المسلحة حاليا .

وذكر أن ماتشهده ليبيا حاليا في مدينة درنة، ليست سوى عمليات أمنية، وليست عسكرية، تدار من قبل غرفة درنة الأمنية، وغرفة عمليات عمر المختار .

وأشاد المسماري بما تقوم به كتيبة سبل السلام بالكفرة من تصدي لعمليات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود في الجنوب والتصدي للعصابات التشادية المسلحة التي تحاول السيطرة على المنطقة الممتدة بين الحدود الليبية مع تشاد والسودان ومصر .

وأشار إلى أن آخر العمليات العسكرية في الجنوب كانت مع مجموعة مسلحة مكونة من تسع سيارات في طريق الجغبوب تمكنت خلالها من قتل سبعة عناصر تابعين للعصابات التشادية .

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