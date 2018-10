المتوسط:

أعلنت جامعة المختار، عن بدء فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية وتطبيقاتها وذلك بكلية العلوم بالجامعة، اليوم الأربعاء.

وقال الجامعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المؤتمر يستمر لمدة يومين بمقر كلية العلوم، متمنية لكافة لجان المؤتمر والمشاركين من كافة الجامعات كل التوفيق والنجاح.

