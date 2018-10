رئيس «الوطنية للنفط» يدعو للتعاون بين شركات النفط الروسية والليبية

المتوسط:

دعا المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، خلال كلمة ألقاها في اليوم الأول من مشاركته في قمة أسبوع الطاقة بالعاصمة الروسية موسكو إلى بدأ حقبة جديدة من التعاون بين شركات الصناعات النفطية الروسية ونظيرتها الليبية، وذلك بناء على الدعم الدبلوماسي الروسي المتواصل لسيادة القانون.

‎وأكّد صنع الله على العلاقات الحسنة القائمة بين البلدين في مجال الصناعات النفطية، مسلطا الضوء على التبادلات التجارية للمنتجات النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية الروسية خلال العقد الماضي، والتي تقدّر بمليارات الدولارات. كما شرح بالتفصيل التقدم الذي تحرزه الشركات الروسية في استئناف عدد هام من مشاريع التنقيب والتطوير في كافة أرجاء ليبيا، التي كانت قد توقفت في السابق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

‎وقد شارك صنع الله في حلقة النقاش حول الطاقة بين روسيا وأفريقيا والتي جمعت كلا من نائب وزير التجارة والصناعة الروسي جورجي كالامانوف ووزراء النفط لكل من غينيا الاستوائية وسيراليون وجنوب السودان، إضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص.

‎وعلق صنع الله قائلاً: “إن تطبيق سيادة القانون أمر أساسي لضمان استمرار الدولة الليبية. نحن نشهد محاولات لبعض المجموعات الليبية، كالمسماة المؤسسة الموازية، وفي بعض الأحيان مؤيديهم الدوليين، للتحايل على سيادة القانون. إن كلا من المؤسسة الوطنية للنفط وشركات النفط الدولية والمجتمع الدولي يعملون باستمرار لتفادي وقوع هذا. وأتمنى أن يكون لروسيا دور هام في هذا الشأن”.

