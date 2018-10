رئيس «الأحوال المدنية» يجتمع مع أمناء مكاتب إصدار السجل المدني

المتوسط:

ناقش رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، مع أمناء مكاتب إصدار السجل المدني بطرابلس، سير العمل بالمصلحة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه مكاتب الإصدار.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، إن رئيس المصلحة تطرق خلال الاجتماع الذي عقد بإدارة العلاقات والتعاون بالوزارة، إيجاد تسهيلات بمنظومة إصدار مستند الوضع العائلي، ومواجهة الازدحام بسبب إصدار مستحقات أرباب الأسر، والطرق التي من شأنها منع حدوث أعمال تزوير.

