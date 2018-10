أعضاء مجلس «بلدية مصراتة» يتابعون صيانة مختبر المياه المركزي

المتوسط:

أعلنت بلدية مصراتة، قيام محمد التومي وعلي أبوستة عضوي المجلس البلدي، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية لمختبر المياه المركزي، بمقره الحالي، وكذلك زيارة المقر الجاري صيانته.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية مصراتة، عبر فيس بوك، في إطار متابعة ودعم مؤسسات الدولة، والوقوف على احتياجاتها ودعمها لتقدم خدماتها إلى المواطن الكريم.

حيث التقيا في هذه الزيارة مع السيد محمد الصل، مدير مكتب الإصحاح البيئي، والسيد نوري الرمالي، المشرف على المختبر، ومجموعة الخبراء والفنيين العاملين به، حيث اطلعوا خلال هذه الزيارة على المختبر والتعرف على أهم معوقات العمل، وقد اتفق على جملة من الإجراءات التي من شأنها تمكين المختبر من تقديم خدماته خاصة في مجال اختبارات المياه.

يذكر أن المجلس البلدي اتخذ عدة خطوات من أجل استكمال صيانة المقر، وتجهيزه، لتحسن وتطوير الخدمة التي يقدمها للمواطن الكريم.

