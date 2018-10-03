قيادي في «النواصي» يطلب إعفاءه من مهامه الأمنية بميناء طرابلس

قال المكتب الإعلامي للقوة الثامنة المعروفة بـ«كتيبة النواصي» إن الرائد مصطفى قدور الذي يشغل منصب رئيس مكتب أمن ميناء طرابلس البحري طلب إعفاءه من مهامه.

ولفت المكتب الإعلامي للقوة الثامنة (النواصي) إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار«تفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس، وفي اتجاه بناء دولة المؤسسات والقانون».

وأشار المكتب الإعلامي للقوة الثامنة (النواصي) إلى أن «الرائد مصطفى قدور خاطب رئيس الإدارة العامة للأمن المركزي، بشأن إعفائه من رئاسة مكتب أمن الميناء وتسليمه».

يذكر أن المستشار الأول لرئيس المجلس الرئاسي ولجنة الترتيبات الأمنيه والقيادات الأمنية المكلفة بتأمين العاصمة طرابلس عقدوا اجتماعًا، الإثنين الماضي، بحضور بعثة الأمم المتحده للدعم في ليبيا، وأكدت القيادات الأمنية استعدادها لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها.

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