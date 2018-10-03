مقتل شاب برصاص أخيه في شحات‎

قالت مصادر محلية لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن شابًا في مقتبل العمر لقى مصرعه برصاص أطلقه أخوه، تسبب أيضًا في إصابة والدهما برصاص جراء مشاجرة وقعت أمام منزلهم بمدينة شحات شرق البلاد.

وأوضحت المصادر، أن الشاب إبراهيم سليمان الجرهمان قُتل برصاص حي أطلقه أخوه خلال مشاجرته مع شخص أمام المنزل، وإصابة أبيهما خلال المشاجرة ما أدى إلى نقله لمستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن كافة المشاركين في المشاجرة جرى ضبطهم وإحالتهم إلى السجن، في حين تم إخراج العائلة الأخرى بأكملها من المدينة.

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