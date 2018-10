«الأحوال المدنية» تناقش آلية منع أي محاولات لتزوير منحة أرباب الأسر

المتوسط:

التقى رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد حسن بالتمر، اليوم الأربعاء، مع مدراء مكاتب السجلات المدنية فى منطقة طرابلس الكبرى وضواحيها.

وأوضح الحساب الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، عبر فيس بوك، أن الاجتماع ناقش سير العمل في مكاتب السجل المدنى من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن والعمل على راحتهم، كما تمت مناقشة وضع آلية الحد من أي تلاعب أو محاولة لتزوير منحة أرباب الأسر التي قررها المجلس الرئاسى وتقرر صرفها الآن.

وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالعمل حسب القوانين والضوابط في مصلحة الأحوال المدنية وحسب الرقم الوطني ورقم القيد الخاص بكتيبات الأسر.

وأوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية لرؤساء مكاتب السجلات المدنية أنه أعطى التعليمات لكافة المكاتب بضرورة فتح المكاتب حتى الفترة المسائية طوال أيام الأسبوع وسيتم العمل على تزويد المكاتب بما تحتاج إليه مما يسهل عمل الموظفين من أجل تقديم خدمة راقية وعاجلة لكافة المواطنين الليبية، مؤكدًا أن المصلحة قامت بتحديثات في المنظومة بتسهيل عملها ورفع مستوى حمايتها من أي محاولة اختراق.

