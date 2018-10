المتوسط:

أعلن فريق عمل متابعة وتنظيم توزيع الوقود وغاز الطهي ببلدية زليتن، انعقاد اجتماع بين شركات توزيع الوقود وشركة البريقة بشأن دعوة الأخيرة أصحاب المحطات الخاصة للتعاقد معها.

وأوضح الحساب الرسمي لفريق عمل متابعة وتنظيم توزيع الوقود وغاز الطهي ببلدية زليتن، أن عقد على هامش الاجتماعات الدورية بين شركة البريقة وشركات توزيع الوقود، اجتماع بمقر شركة البريقة لتسويق النفط ضم؛ رئيس مجلس إدارة شركة البريقة، عماد بن كورة، ورئيس مجلس إدارة شركة الراحلة، ونيس العوامي، ورئيس مجلس إدارة شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، عادل الزليطني، وعضو لجنة الإدارة بشركة البريقة، محمد رحيل، وعضو لجنة الإدارة بشركة البريقة، إبراهيم أبو بريدعة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة جملة من المواضيع ذات المصالح المشتركة ومن ضمنها الإعلان الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لشركة البريقة بخصوص دعوة أصحاب المحطات الخاصة للتعاقد مع شركة البريقة.

وقرر الحاضرون بأن يحال هذا الموضوع للجهات ذات الاختصاص في الدولة لأخذ الرأي والتشاور في هذا الصدد، وسيتم عقد اجتماع آخر مع شركات التوزيع وشركة البريقة للتوصل إلى إتفاق يضمن حقوق كافة الأطراف.

The post «البريقة» تجتمع مع شركات توزيع الوقود بشأن دعوة أصحاب المحطات للتعاقد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية