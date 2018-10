المتوسط:

افتتح أمس اربعاء، قسم العناية الفائقة في مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت، لخدمة أهالي المدينة والمناطق القريبة منها حيث يضم القسم 6 أسرّة تُضاف إلى 3 أخرى كانت تعمل من قبل.

وتم تزويد القسم الجديد بأحدث التجهيزات المهمة لعمل العناية الفائقة الأمر الذي سيخفف العبء المادي على المواطن الذي كان يلجأ للعلاج في القطاع الخاص.

The post افتتاح قسم العناية الفائقة بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية