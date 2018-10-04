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شحنة وقود تصل إلى سبها

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت شحنة جديدة من الوقود إلى محطة دليل الجنوب ومحطة 401 في مدينة سبها وتحت حماية مديرية الأمن في المدينة، حيث ستفتتح أبوابها في الصباح الباكر

عبر صفحتها الرسمية قالت مديرية أمن سبها إنها قامت بالتواصل مع المؤسسة الليبية للنفط ببنغازي حول توريد كمية من الوقود “البنزين” للمدينة

وتم تكليف قسم البحث الجنائي بالإشراف والمتابعة على مباشر تفريغ الوقود في خزانات المحطات التي وقع عليها الاختيار وطمأنت المديرية المواطنين بأن نقل الوقود سيكون بشكل مستمر وأكثر سرعة مما عليه الآن

ويعاني سكان سبها من نقص الوقود منذ فترة طويلة، إضافة إلى مياه المجاري التي صارت تغرق أحياء في المدينة من دون أي تدخل من المسؤولين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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