السفير الأميركي لدى إيطاليا: روما تلعب «دورًا إستراتيجيًّا» في إعادة الاستقرار بليبيا

قال السفير الأميركي لدى إيطاليا لويس أيزنبرغ، اليوم الأربعاء، إن لإيطاليا «دورًا إستراتيجيًّا» في العمل الدبلوماسي لإعادة الاستقرار في ليبيا.

وأكد الدبلوماسي الأميركي، خلال منتدى نظمته وكالة الأنباء الايطالية «إنسا»، أنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيحضر المؤتمر الذي تنظمه إيطاليا يومي 12 و 13 نوفمبر في باليرمو. وأضاف قائلاً: «آمل ذلك، ولكن ليس لدي أي فكرة عن خططه، وأين قد يكون».

وقال أيزنبرغ إن الدور القيادي لإيطاليا أكدته حقيقة أن المؤتمر الدولي سيعقد في هذا البلد، و«إيطاليا تحاول جمع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل، ونقطة البداية هي تطبيق خطة الأمم المتحدة للسلام».

لكن بحسب أيزنبرغ ، فإن دور إيطاليا الرائد في مجال الأمن «يتجاوز ليبيا بكثير» ويمتد إلى مسارح الأزمات المختلفة، مشيرًا إلى أن إيطاليا هي البلد الثاني بعد الولايات المتحدة كوجود عسكري في أفغانستان، وفي العراق، وتمتلك فرقة عسكرية كبيرة في لبنان وتقدم مساعدة مهمة في البلقان.

ولفت السفير الأميركي إلى أن «القوات الإيطالية المستخدمة في التدريب هي من بين أفضل ما يمكن العثور عليه».

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