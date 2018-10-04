مصلحة الأحوال المدنية تبحث وضع آلية للحد من محاولات تزوير منحة أرباب الأسر

عقد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد حسن بالتمر، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري مكاتب السجلات المدنية في منطقة طرابلس الكبرى وضواحيها، لوضع آلية للحدِّ من أي تلاعب أو محاولة لتزوير منحة أرباب الأُسر التي أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صرفها.

وشدد بالتمر خلال الاجتماع على الحاضرين، بحسب تصريح تلقته «بوابة الوسط» ضرورة الالتزام بالعمل حسب القوانين والضوابط المعمول بها فى مصلحة الأحوال المدنية وحسب الرقم الوطني ورقم القيد الخاص بكتيبات الأسر.

وناقش الاجتماع سير العمل فى مكاتب السجل المدني وأبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن والعمل على راحته، وإيجاد الحلول وتسهيل عمل منظومة إصدار مستند الوضع العائلي، ومواجهة الازدحام المتوقع بسبب إصدار مستحقات أرباب الأسر ومنع حدوث أي عمليات التزوير، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد بالتمر لرؤساء مكاتب السجلات المدنية الحاضرين للاجتماع، أنه أعطى التعليمات لكافة المكاتب بضرورة فتح المكاتب حتى الفترة المسائية طوال أيام الأسبوع، منوهًا إلى أنه سيجري تزويدها بما تحتاج إليه مما يسهل عمل الموظفين من أجل تقديم خدمة راقية وعاجلة لكافة المواطنين .

وقال بالتمر إن مصلحة الأحوال المدنية قامت بتحديثات في المنظومة لتسهيل عملها ورفع مستوى حمايتها من أي محاولة اختراق، مجددًا تأكيده وطمأنته لكافة الجهات والمواطنين، أن المصلحة «لا تؤل جهدًا في المحافظة على كافة المعلومات والبيانات المدرجة فى السجلات المدنية من التلاعب والقيام بواجبها للحفاظ على هوية المواطنين الليبيين».

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