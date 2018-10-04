حكومة الوفاق تتخذ هذه القرارات

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء اجتماعه العادي الرابع للعام الحالي برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق انه جرى خلال الاجتماع استعراض محضر الاجتماع السابق والخطوات التي اتخذت لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وناقش المجلس، وفق ذات المصدر، بنود جدول الأعمال واتفق المجتمعون على إقرار الضوابط المتعلقة بمجالس إدارات الشركات العامة ومافي حكماها التي من شأنها تنفيذ مبادئ الحوكمة وقواعد الإدارة الرشيدة، كما وافق على إقرار بعض الضوابط بشان صرف الزيادة المقررة لمنتسبي الجيش الليبي، وتشكيل لجنة تتولى دراسة التبعية الإدارية والمالية والفنية لجهاز حرس المنشآت النفطية استنادا للتشريعات المنظمة للجهاز.

كما قرر، بحسب المصدر ذاته، تكليف لجنة وزارية تضم وزراء المالية والمواصلات والوزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات ومدير الإدارة القانونية بديوان رئاسة الوزراء تتولى دراسة موضوع تشكيل اللجنة العليا للسلامة على الطرقات البرية.

كما ناقش مقترح إنشاء مركز مستقل يتبع وزارة المواصلات يسمى مركز خدمات المنافذ البرية.

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