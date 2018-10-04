إغلاق مطار بنينا الدولي ونقل جميع الرحلات لمطار أخر

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، في مدينة البيضاء، شرقي البلاد، يوم الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول، أغلاق مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي شرقي البلاد، مشيراً إلى أن إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية بمطار بنينا الدولي ستعود الرحلات لمطار الأبرق.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان صحفي إن “دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، أعلن، يوم الأربعاء، أنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية في مطار بنينا الدولي ببنغازي في بحر أسبوع من الآن فإن الرحلات المحلية والدولية ستعود إلى مطار الأبرق بالبيضاء”.

وأضاف البيان أن “رئيس الحكومة أصدر تعليماته لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق مجدداً في حال لم تستقم الأمور في هذا المطار في بحر أسبوع”.

وطالب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة “أهالي وحكماء وعقلاء منطقة بنينا ومدينة بنغازي وضع حد لما يحدث هناك ومساندة قوى الأمن في حماية المطار ومنع الفساد الذي يحدث من خلاله تلاعب في آليات سفر الموطنين”.

وحث على “ضرورة الاهتمام بمنافذ البلاد وملف الهجرة غير الشرعية”، لافتا إلى أن “مطار بنينا الدولي ببنغازي يعاني من سوء الإدارة والفساد بما يعطل مصالح الناس”.

شار أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني ترأس يوم الأربعاء 3أكتوبر/تشرين الأول اجتماعا أمنياً في مدينة البيضاء بحضور زير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف.

وقد أعلن وزير الداخلية خلال الاجتماع عن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2018 — 2019 — 2020 لأول مرة في تاريخها، بحضور قادة وزارة الداخلية من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة والمكاتب، بقاعة قبة البرلمان بمدينة البيضاء.

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