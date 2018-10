إغلاق مطار بنينا الدولي ونقل جميع الرحلات لـ”الأبرق”

المتوسط:

أعلنت الحكومة المؤقتة، إغلاق مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، ونقل جميع الرحلات لمطار الأبرق ا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية فيه.

وأوضحت المؤقتة، في بيان، تداولته وسائل الإعلام، أنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية في مطار بنينا الدولي ببنغازي في بحر أسبوع من الآن فإن الرحلات المحلية والدولية ستعود إلى مطار الأبرق بالبيضاء”.

وأضاف البيان: “رئيس الحكومة أصدر تعليماته لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق مجدداً في حال لم تستقم الأمور في هذا المطار في بحر أسبوع”.

وطالبت الحكومة المؤقتة، أهالي وحكماء وعقلاء منطقة بنينا ومدينة بنغازي بوضع حد لما يحدث هناك ومساندة قوى الأمن في حماية المطار ومنع الفساد الذي يحدث من خلاله تلاعب في آليات سفر الموطنين”.

وشددت على ضرورة الاهتمام بمنافذ البلاد وملف الهجرة غير الشرعية”، لافتا إلى أن “مطار بنينا الدولي ببنغازي يعاني من سوء الإدارة والفساد بما يعطل مصالح الناس”.

