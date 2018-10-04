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ترحيل بالجملة للمهاجرين في ليبيا

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّلت السلطات الليبية نحو 36 باكستانيا إلى بلادهم بعد دخولهم إلى البلاد بشكل غير قانوني، وتمت عملية الترحيل تحت إشراف الأمم المتحدة ومسؤولي المنظمة الدولية للهجرة

بينما قام مكتب مباحث الجوازات في زوارة بإعادة 77 مهاجرا سنغاليا إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية، حيث جرى تقسيمهم إلى مجموعتين، واحدة تضم 60 سنغاليا للسفر جوا وأخرى تضم 16 للعودة عن طريق البر

ويلجأ الكثير من المهاجرين العالقين في ليبيا سواء الذين تم إنقاذهم من الغرق أو الذين كانوا يسعون للذهاب نحو حدود الدول المجاورة إلى اختيار العودة الطوعية إلى بلدانهم، فلا تعتبر ليبيا مكانا مناسبا للهجرة ولا آمنا، بالإضافة إلى تضييق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الخناق عليهم بين الحين والآخر

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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