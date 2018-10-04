تعليم الوفاق: الفصل الدراسي سيبدأ في موعده المقرر دون تأجيل

أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أن الفصل الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المحدد السابع من أكتوبر الجاري دون أي تأجيل أو تأخير.

وقال مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة بالتعليم رمضان الغضوي، إن العمل جارٍ على إعداد المستحقات المالية للمعلمين مقابل علاوة الحصص الدراسية لنحو 20 مراقبة تعليم حتى الآن.

وفي سياق منفصل، استعرض وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل، خلال لقائه مع اللجنة الفنية المكلفة بالإشراف على برنامج تقييم المعلمين وتحديد احتياجاتهم التدريبية، الموقف اليومي لسير العمل بالبرنامج، مؤكدًا على ضرورة إتخاذ كل التدابير الناجعة التي من شأنها المساهمة في توفير المناخ الملائم للمعلمين لتأدية التقييم دون تشويش أو إرباك.

كما وشدد في الوقت ذاته، على ضرورة تمكين جميع المتقدمين من إجراء التقييم سواء كانوا من معلمي الاحتياط أو الباحثين عن العمل.

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