صنع الله: تطبيق سيادة القانون أمر أساسي لاستمرار الدولة

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إلى بدأ حقبة جديدة من التعاون بين شركات الصناعات النفطية الروسية ونظيرتها الليبية.

وأوضح الموقع الرسمي للمؤسسة، أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها أمس الأربعاء، خلال كلمة ألقاها في اليوم الأول من مشاركته في قمة أسبوع الطاقة بالعاصمة الروسية موسكو.

وسلط صنع الله خلال كلمته، الضوء على التبادلات التجارية للمنتجات النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية الروسية خلال العقد الماضي، والتي تقدّر بمليارات الدولارات، كما قدم شرحاً وافياً عن التقدم الذي تحرزه الشركات الروسية في استئناف عدد هام من مشاريع التنقيب والتطوير في كافة أرجاء ليبيا، التي كانت قد توقفت في السابق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

‎وحول سيادة القانون، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن تطبيقها أمر أساسي لضمان استمرار الدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا