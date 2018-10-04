داخلية الوفاق تعلن تجهيز مركز إيواء للمهاجرين في طرابلس لاستقبال هذه الفئة

ليبيا – إستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الأربعاء نائبة المبعوث الخاص للأمين العام لشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ونائب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا.

اللقاء تم خلاله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق مناقشة سبل التعاون المشترك بين المنظمات الدولية ووزارة الداخلية وإيجاد آلية عمل من شأنها دعم ملف الهجرة إنسانياً.

وأكد الشيباني على أن في هذه الفترة الطارئة سيتم تجهيز مركز إيواء طريق السكة بطرابلس لإستقبال المستضعفين من النساء والأطفال الذين سيتم نقلهم من مراكز أخرى على ألا تتجاوز هذه المدة 90 يوم فقط.

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