عزوف بلديات من المنطقة الغربية عن حضور مبادرة السلام (تعالوا لكلمة سواء)

أعرب عضو مجلس البلدي الزنتان ورئيس لجنه المكلفة حول مبادرة تعالوا لكلمة سواء عبد الحفيظ القيب، عن آسفه حيال تغيب الكثير من بلديات عن حضور المبادرة.

وأوضح القيب في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن هذه المبادرة التي أطلقتها بلدية الزنتان، عقدت على خلفية ما آل إليه حال المواطن الليبي في الأونة الأخيرة من تردي الأوضاع في كافة مناحي الحياة، لافتاً إلى أن كافة البلديات رحبت بهذه المبادرة.

وبين عضو مجلس البلدي الزنتان ورئيس لجنه المكلفة حول المبادرة، أن ثلث بلديات المنطقة الوسطى والغربية حضروا هذه المبادرة، حيث حذر كل من تغيب بتحمل المسؤولية عن هذا الملتقى الهام والمصيري بحسب وصفه، مبيناً أن عدم اتفاق أبناء الشعب الوحد سينتج عنه عواقب وخيمة.

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