مركز باب بن غشير الصحي يجتمع بمشرفي الصحة المدرسية بـ«أبوسليم»

المتوسط:

يعقد المركز الصحي باب بن غشير، اليوم الخميس، اجتماعًا بمشرفي الصحة المدرسية بالمرافق الصحية ببلدية أبوسليم أنتم بمقر المركز.

ويشمل الاجتماع مشرفي وحدة الصحة المدرسية سيدي سليم، وحدة الصحة المدرسية المشروع الزراعي، ووحدة الصحة المدرسية باب بن غشير، ووحدة الصحة المدرسية الانتصار، وحدة الصحة المدرسية الانعتاق، ووحدة الصحة المدرسية حى دمشق، ووحدة الصحة المدرسية الهضبة الحرة، ووحدة الصحة المدرسية خالد بن الوليد.

