بالتمر: تحديث منظومة الرقم الوطني لتسهيل للحد من أى تزوير بمنحة الأسر

أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، أن المصلحة قامت بتحديثات في منظومة الرقم الوطني لتسهيل عملها ورفع مستوي حمايتها من أي محاولة اختراق.

وبحث بالتمر الاربعاء مع مدراء مكاتب السجلات المدنية فى منطقة طرابلس الكبرى وضع آلية الحد من أى تلاعب أو محاولة لتزوير منحة أرباب الأسر التى قررها المجلس الرئاسى. وفق الصفحة الرسمية للمصلحة. .

وشدد بالتمر على الالتزام بالعمل حسب القوانين والضوابط فى مصلحة الاحول المدنية وحسب الرقم الوطنى ورقم القيد الخاص بالكتيبات، مشيرا أن المصلحة لا تؤول جهدا في المحافظة على كافة المعلومات والبيانات المدرجة فى السجلات المدنية من التلاعب ومن القيام بواجبها للحفاظ على هوية المواطنيين الليبين .

وطالب بالتمر رؤساء مكاتب السجلات المدنية بكافة المكاتب ضرورة فتح المكاتب حتي الفترة المسائية طوال أيام الأسبوع.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز مصطفى السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعدد من الخبراء والمعنيين، شددوا سبتمبر الماضي، على وضع و تنفيذ برنامج متكامل لتدقيق و تصحيح قاعدة بيانات المواطنين.

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